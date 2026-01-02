    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Thyssenkrupp und Salzgitter glänzen - Aurubis mit Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktie steigt um fast 8% auf 43,28 Euro.
    • Thyssenkrupp erreicht 9,67 Euro, plus 4% zum Start.
    • Beide profitieren von Wirtschaftshoffnungen und Rüstungsboom.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Stahlaktien Salzgitter und Thyssenkrupp haben zum Auftakt 2026 an ihr starkes Jahr 2025 angeknüpft. Salzgitter schnellten um fast 8 Prozent auf 43,28 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit April 2022. Der Thyssenkrupp-Aktienkurs näherte sich mit einem Anstieg um gut 4 Prozent auf 9,67 Euro wieder dem oberen Ende der seit Oktober bestehenden Handelsspanne.

    Mit einem Kursgewinn von gut 153 Prozent hatten es die Aktien von Salzgitter 2025 auf den dritten Platz im Nebenwerte-Index SDax geschafft. Ebenso wie Thyssenkrupp profitierten die Papiere des Stahlkochers von der Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft sowie auf weitere Schutzmaßnahmen der EU-Kommission für Europas Stahlwirtschaft, die unter Billigimporten von staatlich subventioniertem China-Stahl leidet. Zudem kommt Salzgitter Rüstungshoffnung zugute, nachdem das Unternehmen vor einigen Monaten als Hersteller von Panzerstahl zertifiziert worden war.

    Hinzu kommt bei Salzgitter der starke Lauf des Kupferkonzerns Aurubis , an dem Salzgitter fast 30 Prozent hält. Die Hamburger Kupferhütte profitiert von der hohen Nachfrage nach dem Industriemetall, das für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, für die Elektromobilität sowie die Künstliche Intelligenz unerlässlich ist. Dabei kommt Aurubis auch die Inbetriebnahme eines neuen Standorts in den USA zugute. Die Aktien erreichten denn auch direkt zum Jahresstart ein weiteres Rekordhoch. Kurz vor Freitagmittag notierten sie mit 125,40 Euro noch knapp ein Prozent im Plus.

    Thyssenkrupp schafften es 2025 mit einem Kursanstieg um fast 215 Prozent sogar an die Spitze des MDax , dem Index der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande. Neben den Konjunktur- und Protektionismushoffnungen sorgte die Abspaltung des Marineschiffbauers TKMS im Oktober für Rückenwind, dessen Bewertung vom Rüstungsboom profitierte.

    Für ArcelorMittal ging es am Freitag an der Euronext um rund ein Prozent nach oben; die Papiere hatten 2025 ebenfalls stark zugelegt./mis/ajx/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 125,3 auf Tradegate (02. Januar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +7,87 %/+19,53 % bedeutet.




