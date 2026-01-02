Starke Ausschüttungen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Mit einer Dividendenrendite von +9,43 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
DNO ASA ist ein norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es operiert hauptsächlich im Nahen Osten und der Nordsee. Als mittelgroßer Akteur ist DNO besonders im kurdischen Irak aktiv. Hauptkonkurrenten sind Genel Energy und Gulf Keystone Petroleum. DNOs Alleinstellungsmerkmal ist seine Fähigkeit, in politisch instabilen Regionen erfolgreich zu operieren.
Dividenden & passives Einkommen: Mit DNO nachhaltige Einkommensströme aufbauen
DNO gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,43 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 0,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in DNO investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +106,22 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
DNO verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,43 %.
Mit +9,43 % Dividendenrendite bietet DNO ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen DNO für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,43 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 0,52.
DNO weißt eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,43 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
DNO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.01.2026
Einen starken Börsentag erlebt die DNO Aktie. Sie steigt um +1,72 % auf 1,3590€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +9,43 %, eine Investition von etwa 31.814€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,50
|+9,09 %
|+9,43 %
|2025
|1,375
|+22,22 %
|+9,98 %
|2024
|1,125
|+12,50 %
|+10,79 %
|2023
|1,00
|+42,86 %
|+9,04 %
|2022
|0,700000
|0,00 %
|+4,86 %
Warum DNO für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +9,43 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +16,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 0,52
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
DNO Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,52 %
|1 Monat
|+7,20 %
|3 Monate
|+4,12 %
|1 Jahr
|+51,33 %
Informationen zur DNO Aktie
Es gibt 975 Mio. DNO Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.
DNO Aktie jetzt kaufen?
Ob die DNO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DNO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.