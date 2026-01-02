Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

DNO ASA ist ein norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es operiert hauptsächlich im Nahen Osten und der Nordsee. Als mittelgroßer Akteur ist DNO besonders im kurdischen Irak aktiv. Hauptkonkurrenten sind Genel Energy und Gulf Keystone Petroleum. DNOs Alleinstellungsmerkmal ist seine Fähigkeit, in politisch instabilen Regionen erfolgreich zu operieren.

Dividenden & passives Einkommen: Mit DNO nachhaltige Einkommensströme aufbauen

DNO gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,43 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 0,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in DNO investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +106,22 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

DNO weißt eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,43 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.