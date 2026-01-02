Salzgitter Aktie startet durch - 02.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +7,83 % auf 43,65€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,65€, mit einem Plus von +7,83 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +41,89 % bei Salzgitter.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +2,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +154,60 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,58 % 1 Monat +15,74 % 3 Monate +41,89 % 1 Jahr +155,42 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd.EUR € wert.

Die deutschen Stahlaktien Salzgitter und Thyssenkrupp haben zum Auftakt 2026 an ihr starkes Jahr 2025 angeknüpft. Salzgitter schnellten um fast 8 Prozent auf 43,28 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit April 2022. Der Thyssenkrupp-Aktienkurs …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.