Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.01.26
Foto: Mona Wenisch - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Generali,Münchener Rück AG,Scor SE (-0,08 %) genz vorne. Gefolgt von Generali,Münchener Rück AG,Scor SE (-1,88 %), Generali,Münchener Rück AG,Scor SE (-0,77 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,40 %), DAX Performance (+0,04 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|E.ON SE
|SX19B5
|Long
|4,19
|62,72 Tsd.
|Airbus Group SE
|SX8E5G
|Long
|2,96
|62,28 Tsd.
|Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR
|HT7PN5
|Long
|173,32
|56,20 Tsd.
|DAX Performance
|UJ2WWF
|Long
|5,84
|55,11 Tsd.
|Alphabet A
|VH6Z5V
|Long
|4,93
|53,30 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PL7V6C
|Long
|19,06
|79,22 Tsd.
|Silber
|PL7LYK
|Long
|2,67
|23,80 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A7N
|Long
|14,13
|16,68 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|VK953B
|Long
|5,11
|16,20 Tsd.
|Amazon Inc
|HT0Q25
|Long
|3,56
|14,45 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Generali,Münchener Rück AG,Scor SE
|
Sonstige
|A2U3QP
|201,76 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PN99YZ
|126,86 Tsd.
|Deutsche Post AG
|
Classic
|UBS0AE
|98,24 Tsd.
