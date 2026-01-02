JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 200 Kronen

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,33 auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 23,51 Mrd..

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 176,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 200,00DKK was eine Bandbreite von +242,61 %/+756,53 % bedeutet.