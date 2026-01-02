ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 200 Kronen
- JPMorgan stuft Vestas auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 200 dänischen Kronen festgelegt.
- Auftragseingang übertrifft Marktprognosen im Q4.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,33 auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 23,51 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 176,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 200,00DKK was eine Bandbreite von +242,61 %/+756,53 % bedeutet.
