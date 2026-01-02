Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 96 Euro - 'Add'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 83,20 auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +6,67 %/+43,03 % bedeutet.