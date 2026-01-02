ANALYSE-FLASH
Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 96 Euro - 'Add'
- Baader Bank senkt Kursziel für Hornbach auf 96 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Add" trotz enttäuschender Trends.
- Gewinnprognosen um 14 Prozent für 2025/26 reduziert.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 83,20 auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +6,67 %/+43,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 96 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: