Dax bleibt am Mittag im Plus - Technologiewerte gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.540 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau des letzten Handelstags.



"Der Dax ist mit neuer Dynamik in das neue Handelsjahr gestartet", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auch wenn es sich heute um einen Brückentag an den europäischen Finanzmärkten handelt, sollte die Signalwirkung nicht unterschätzt werden. Dabei spielen die Kursrichtung als auch die gesuchten Branchen wichtige Rollen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MTU Aero Engines AG! Short 389,00€ 2,48 × 13,63 Zum Produkt Long 337,34€ 2,87 × 13,53 Zum Produkt