Wirtschaft
Dax bleibt am Mittag im Plus - Technologiewerte gefragt
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.540 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau des letzten Handelstags.
"Der Dax ist mit neuer Dynamik in das neue Handelsjahr gestartet", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auch wenn es sich heute um einen Brückentag an den europäischen Finanzmärkten handelt, sollte die Signalwirkung nicht unterschätzt werden. Dabei spielen die Kursrichtung als auch die gesuchten Branchen wichtige Rollen."
"Für den Dax zeigt sich dies u.a. in den Aktien von MTU Aero, RWE und Airbus. Aber auch die Aktien von Siemens Energy, Volkswagen und Mercedes-Benz Group werden gesucht. Es scheint so, dass die Investoren auch in 2026 auf eine Konjunkturerholung in Deutschland setzen. Der deutsche als auch der EWU-Einkaufsmanagerindex spiegeln diese Annahme jedoch noch nicht wider. So blieben die Daten größtenteils hinter den Erwartungen zurück", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1717 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8535 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.399 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,70 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 60,80 US-Dollar, das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
