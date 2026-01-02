    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsIndex Zertifikat Open-End FondsvorwärtsNachrichten zu Index Zertifikat Open-End

    Marktkommentar

    Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Volkswirtschaft Catch Up

    In dem monatlichen Volkswirtschaft Catch Up gibt Dr. Felix Schmidt Einblicke in die weltweiten volkswirtschaftlichen Entwicklungen.

    02.01.2026 -

    Die Rückkehr der Renditen: Fiskalische Expansion und strukturelle Inflation 

    Nach dem Renditeanstieg infolge des Wahlsiegs von Donald Trump Ende 2024 gaben die Renditen von US-Staatsanleihen im Jahr 2025 wieder nach. Hauptgründe hierfür waren eine Abschwächung des US-Arbeitsmarkts, sinkende Inflationserwartungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank. In Deutschland stiegen die Renditen im Jahr 2025 vor allem aufgrund der Lockerung der Schuldenbremse, zeigten im Jahresverlauf jedoch eine hohe Volatilität. Zusätzlichen Aufwärtsdruck gab es durch politische Risiken in Frankreich sowie durch internationale Anleihemärkte. Wir erwarten für 2026 weiter steigende Renditen.

    Treiber sind das wachsende Angebot an Staatsanleihen, ein strukturell höherer Inflationsdruck sowie Zentralbanken, die die Zinsen nur noch wenig oder gar nicht weiter senken werden.

    (...)


    Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Volkswirtschaft Catch Up.






