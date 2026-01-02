Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,19 %

Darden Restaurants ist ein führender Betreiber von Full-Service-Restaurants in den USA, bekannt für Marken wie Olive Garden und LongHorn Steakhouse. Das Unternehmen bietet italienische und amerikanische Küche an und konkurriert mit Brinker International und Bloomin' Brands. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das diversifizierte Markenportfolio.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Darden Restaurants nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Darden Restaurants gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,67 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Darden Restaurants investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +61,09 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

