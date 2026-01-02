Einkommen mit Aktien
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,19 %
Eine Rendite von +3,19 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Darden Restaurants ist ein führender Betreiber von Full-Service-Restaurants in den USA, bekannt für Marken wie Olive Garden und LongHorn Steakhouse. Das Unternehmen bietet italienische und amerikanische Küche an und konkurriert mit Brinker International und Bloomin' Brands. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das diversifizierte Markenportfolio.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Darden Restaurants nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Darden Restaurants gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,67 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Darden Restaurants investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +61,09 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Darden Restaurants verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,19 %.
Mit +3,19 % Dividendenrendite bietet Darden Restaurants ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Darden Restaurants für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,19 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,67.
Darden Restaurants weißt eine Marktkapitalisierung von 18,35 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,19 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Darden Restaurants Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.01.2026
Am heutigen Handelstag musste die Darden Restaurants Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,69 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,19 %, eine Investition von etwa 94.044€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|6,00
|+7,14 %
|+3,19 %
|2025
|5,60
|+6,87 %
|+3,35 %
|2024
|5,24
|+8,26 %
|+3,36 %
|2023
|4,84
|+10,00 %
|+3,56 %
|2022
|4,40
|0,00 %
|+3,05 %
Warum Darden Restaurants für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,19 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 17,67
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Darden Restaurants Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,96 %
|1 Monat
|+4,72 %
|3 Monate
|-3,58 %
|1 Jahr
|-13,13 %
Informationen zur Darden Restaurants Aktie
Es gibt 116 Mio. Darden Restaurants Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,35 Mrd. € wert.
Darden Restaurants Aktie jetzt kaufen?
Ob die Darden Restaurants Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Darden Restaurants Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.