    Nike (B) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,63 % - 02.01.2026

    Am 02.01.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um +4,63 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Foto: wu yi - unsplash

    Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

    Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.01.2026

    Die Nike (B) Aktie konnte bisher um +4,63 % auf 54,64 zulegen. Das sind +2,42  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nike (B) Aktie. Nach einem Plus von +0,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 54,64, mit einem Plus von +4,63 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei Nike (B) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,30 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um +11,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,04 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nike (B) um -28,88 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Nike (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,83 %
    1 Monat -3,04 %
    3 Monate -13,30 %
    1 Jahr -25,43 %

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,94 Mrd.EUR € wert.

    Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25


    Im Dezember `25 haben 15 Analysten die Nike (B) Aktie eingestuft.

    Nike (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    +4,71 %
    +5,44 %
    -3,42 %
    -14,01 %
    -25,64 %
    -50,47 %
    -53,09 %
    -5,43 %
    +837,60 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993



