Silberpreis stürzt ab: -2,65 % auf 74,23 USD.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 13,95535USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 74,23USD ein Wert von 53.187,5USD geworden – ein Gewinn von +431,87 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Widersprüchliche Meinungen über den Preis, insbesondere die 130 Dollar in Japan, werden als unrealistisch angesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt stagnierende Tendenzen, während viele Anleger auf Impulse aus den US-Märkten warten. Insgesamt herrscht Skepsis gegenüber überhöhten Preisangaben und eine abwartende Haltung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.