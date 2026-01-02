Diginex Aktie weiter abwärts - 02.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Diginex Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -71,83 % hinzunehmen.

Die Diginex Aktie ist bisher um -18,63 % auf 4,5000€ gefallen. Das sind -1,0300 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,84 %, geht es heute bei der Diginex Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -41,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -60,22 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -41,84 % 1 Monat -60,22 % 3 Monate -71,83 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,13 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.