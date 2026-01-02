Dillards (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 02.01.2026

Die Dillards (A) Aktie ist bisher um -3,70 % auf 520,00€ gefallen. Das sind -20,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dillard's ist ein führender Einzelhändler in den USA, der sich durch exklusive Marken und ein starkes Kundenbindungsprogramm von der Konkurrenz abhebt.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Dillards (A) Verluste von -2,80 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dillards (A) Aktie damit um -2,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dillards (A) auf +23,86 %.

Dillards (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,80 % 1 Monat -11,11 % 3 Monate -2,80 % 1 Jahr +18,18 %

Informationen zur Dillards (A) Aktie

Es gibt 12 Mio. Dillards (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,05 Mrd. € wert.

Dillards (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dillards (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dillards (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.