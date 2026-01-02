Dollar General Corporation - Aktie mit schwachem Handelstag - 02.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Dollar General Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,11 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Dollar General Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Dollar General bietet erschwingliche Produkte in über 17.000 US-Filialen an, konkurriert mit Walmart und Dollar Tree und punktet durch strategische Standorte und günstige Preise.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dollar General Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,77 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +59,49 % gewonnen.

Dollar General Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,28 % 1 Monat +21,88 % 3 Monate +33,77 % 1 Jahr +54,92 %

Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,18 Mrd. € wert.

Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.