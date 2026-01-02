Innocan Pharma Corporation plant Listing an der NYSE American Stock Exchange mit gleichzeitigem Emissionsangebot

Herzliya, Israel und Calgary, AB - 2. Januar 2026 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Verabreichung von Arzneimitteln gerichtet ist, gab heute bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung seines Börsenzulassungsantrags und der fortlaufenden Einhaltung der Börsenvorschriften voraussichtlich am oder um den 7. Januar 2026 an der NYSE American notiert werden wird.

Im Zusammenhang mit der geplanten Notierung an der NYSE führt Innocan vorbehaltlich der Marktbedingungen und der behördlichen Genehmigung auch eine gleichzeitige Emission seiner Wertpapiere durch (die „Emission“). Weitere Einzelheiten zur Emission werden in den Unterlagen der Gesellschaft bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) und SEDAR+ bekannt gegeben.

Innocan geht davon aus, dass seine Stammaktien bis zum Börsenschluss am oder um den 6. Januar 2026 weiterhin an den OTC Markets OTCQB gehandelt werden. Mit Inkrafttreten der Notierung an der NYSE American wird der Handel mit den Stammaktien an der OTCQB eingestellt. Die Aktionäre von Innocan müssen vor der Notierung der Innocan-Aktien an der NYSE American keine Maßnahmen ergreifen. Die Stammaktien von Innocan werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol „INNO” gehandelt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlagen oder anderen spezifischen Produkten dar, noch ist sie eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung. Es erfolgt auch kein Verkauf von Wertpapieren, Anlagen oder anderen spezifischen Produkten in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Innocan Pharma Corporation

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment übt Innocan sein Geschäft über die 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. aus, die sich auf den modernen, gezielten Online-Verkauf konzentriert.