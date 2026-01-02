    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 82,50EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 96
    Kursziel alt: 118
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold' Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     