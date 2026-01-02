BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 82,50EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
