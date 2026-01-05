    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Der heimliche Sieger 2025

    Ein Comeback mit Ansage: Was Alphabet jetzt so gefährlich stark macht

    Alphabet hat 2025 alle großen Tech-Rivalen geschlagen. Analysten sehen starke Treiber für 2026 – vor allem durch Suchmaschinen und Künstliche Intelligenz.

    Der heimliche Sieger 2025 - Ein Comeback mit Ansage: Was Alphabet jetzt so gefährlich stark macht
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Alphabet war 2025 der große Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Aktie des Google-Konzerns legte seit Jahresbeginn um 65,8 Prozent zu. Damit ließ Alphabet alle anderen Mitglieder der sogenannten "Magnificent Seven" hinter sich. Laut Einschätzung der Investmentbank Citizens dürfte der Aufwärtstrend auch 2026 anhalten.

    Andrew Boone, Analyst bei Citizens, bestätigt seine Kaufempfehlung für Alphabet. Er erhöhte sein Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar. Boone begründet den Schritt mit der starken operativen Entwicklung und mehreren Wachstumstreibern.

    Ein Jahr voller Extreme

    Der Kursanstieg kam nicht ohne Rückschläge. Zwischenzeitlich lag die Alphabet-Aktie 2025 rund 23 Prozent im Minus. Von diesem Tiefpunkt aus startete jedoch eine Rally von 117 Prozent. Ausschlaggebend waren laut Boone vor allem Verbesserungen an der Gemini-Plattform für Künstliche Intelligenz.

    Für die nahe Zukunft sieht der Analyst besonders die Suchmaschine im Fokus und erwartet gesteigerte Suchumsätze für das vierte Quartal 2025. "Wir gehen davon aus, dass [...] Gemini, Cloud, Waymo und TPUs mittelfristige Katalysatoren sind, die dazu beitragen dürften, die Ergebnisse in den Jahren 2026 und 2027 zu verbessern", schrieb Boone an seine Kunden.

     

    Mehr Anfragen, mehr Werbung

    Gerade im Suchgeschäft erkennt Boone strukturelle Vorteile. "Wir glauben, dass sich das Wachstum der Suchanfragen beschleunigt, da KI-Übersichten, KI-Modus und Gemini für mehr Engagement sorgen", erklärte er. Zudem ermögliche ein neues Bietsystem, Werbekunden stärker an Nutzerabsichten statt an einzelne Schlüsselwörter zu koppeln. Das erhöhe die Werbeauslastung von Google spürbar.

    Analystenmehrheit klar optimistisch

    Auch am Markt überwiegt Zuversicht. Daten von LSEG zeigen, dass 53 von 62 Analysten die Alphabet-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy" bewerten. Alphabet geht damit als klarer Favorit unter den großen Tech-Werten ins Jahr 2026.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


