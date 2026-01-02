Shanghai GreatPower Absichtserklärung zur Finanzierung und Abnahme

Strategische Lieferkettenpartnerschaft: Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd. und Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) haben eine unverbindliche Absichtserklärung über eine mögliche Zusammenarbeit bei den nigerianischen Lithiumprojekten von Chariot unterzeichnet.

Abnahme: Die Absichtserklärung sieht den potenziellen Verkauf und die Lieferung von direkt verschiffbarem Erz (DSO) aus den Projekten zu einem Sammelpunkt in Sagamu, Nigeria, vor. Nach Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und Unterzeichnung eines Abnahmevertrags könnte GreatPower bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr aus einem der vier nigerianischen Projekte von Chariot beziehen.

Potenzielle Finanzierungsunterstützung: Shanghai GreatPower und Chariot haben vereinbart, Kreditlinien und Vorauszahlungsfinanzierungen zu erörtern, die die Exploration und Entwicklung von Projekten unterstützen und die Ausweitung der Produktion bei den nigerianischen Projekten erleichtern könnten.

Verarbeitung in Nigeria: Shanghai GreatPower und Chariot haben vereinbart, die Entwicklung einer Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria zu prüfen, um Erz in Spodumenkonzentrat umzuwandeln.

Elektrifizierung von Minen & Energielösungen: Shanghai GreatPower und Chariot planen, nachhaltige, hochtechnologische Bergbaupraktiken als Teil ihrer geschäftlichen Zusammenarbeit zu integrieren.

Strategischer Partner in der Lithium-Lieferkette: Shanghai GreatPower ist ein führender chinesischer Konzern für Batteriematerialien und -technologie (Jahresumsatz > 4,0 Milliarden CNY) mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Lithium-Ionen-Lieferkette. Das Unternehmen betreibt sechs Industrieanlagen in China und beliefert globale Kunden, darunter LG Energy Solution, CATL, BMW und Samsung, mit kritischen Batteriemetallen und Kathodenmaterialien. Shanghai GreatPower zeichnet sich auch durch seine starken „grünen“ Referenzen aus – das Unternehmen gewinnt aus recycelten Batterien erhebliche Mengen an Nickel und Kobalt zurück und setzt vertikal integrierte Energielösungen (von der Verarbeitung von Batteriemetallen bis hin zu groß angelegten Speichersystemen für erneuerbare Energien) ein, um der Branche eine nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. LG Energy Solution ist mit 4,02 % an Shanghai GreatPower beteiligt.

Chariot Resources Limited (ASX: CC9) („Chariot” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU”) mit Shanghai GreatPower Nickel & Cobalt Materials Co., Ltd. („Shanghai GreatPower”) unterzeichnet hat, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit entlang der gesamten Lithium-Lieferkette zu prüfen. Diese Absichtserklärung sieht eine Partnerschaft für die potenzielle Abnahme von Lithiumrohstoffen aus Chariots nigerianischen Projekten, die Entwicklung lokaler Lithiumverarbeitungskapazitäten in Nigeria sowie die Integration fortschrittlicher Elektrifizierungs- und erneuerbarer Energielösungen in zukünftige Minen in Nigeria vor.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung Nigerias in der globalen Lithium-Lieferkette und der Energiewende. Durch die Verknüpfung von Chariots künftig zu erwerbendem nigerianischem Lithiumportfolio mit dem etablierten Batteriematerial-Ökosystem von Shanghai GreatPower skizziert die Absichtserklärung die Schaffung einer sicheren, vertikal integrierten Lieferroute von Chariots vorgelagerten nigerianischen Projekten zu den nachgelagerten Lithium-Ionen-Batteriefertigungsanlagen in China.

Das umfassende technische Know-how, die Anforderungen an die Lithiumversorgung und die starke Bilanz von Shanghai GreatPower machen das Unternehmen zu einem natürlichen Partner für Chariot mit seiner diversifizierten Upstream- und unerschlossenen Projektbasis. Neben der Abnahme und Verarbeitung von Rohstoffen sieht die Absichtserklärung ausdrücklich auch eine Finanzierung vor, wobei Shanghai GreatPower möglicherweise Entwicklungsmittel bereitstellen wird, um die Exploration und Erschließung der nigerianischen Lithiumprojekte von Chariot zu beschleunigen.

Shanghai GreatPower: Unternehmensprofil

Shanghai GreatPower ist ein in China ansässiger Marktführer für nachhaltige Batteriematerialien und Energietechnologie. Mit über zwei Jahrzehnten operativer Tätigkeit hat Shanghai GreatPower ein vertikal integriertes Geschäft rund um Nickel, Kobalt, Lithium und andere kritische Mineralien aufgebaut, mit dem Ziel, ein zentraler Infrastrukturanbieter für das digitale Zeitalter sauberer Energie zu sein (siehe: https://greatpowercn.com/). Die sechs Industrieanlagen des Unternehmens produzieren Lithiumcarbonat in Batteriequalität (~ 5.000 Tonnen pro Jahr), raffiniertes Kobalt (~ 15.000 Tonnen pro Jahr) und Nickelprodukte (~ 56.000 Tonnen pro Jahr) und beliefern sowohl inländische als auch internationale Kunden in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung. Der Kundenstamm von Shanghai GreatPower umfasst führende Batterie- und Automobilunternehmen wie LG Energy Solution, CATL, BMW und Samsung, was den Ruf des Unternehmens für Qualität und Skalierung widerspiegelt.

Das Unternehmen steht zudem an der Spitze des Batterierecyclings und gewinnt jährlich rund 15.000 Tonnen Nickel und Kobalt aus Altbatterien zurück. Das Unternehmen ist auch führend im Bereich des Batterierecyclings, gewinnt jährlich etwa 15.000 Tonnen Nickel und Kobalt aus Altbatterien zurück und expandiert in den Bereich der Kathodenmaterialien der nächsten Generation wie Lithium-Manganoxid (LMO) und Lithium-Manganoxid-Eisenphosphat (LMFP) mit einer geplanten Kapazität von 10.000 bis 20.000 Tonnen pro Jahr. Zusätzlich zu seinem Materialgeschäft investiert Shanghai GreatPower in nachgelagerte Energieinfrastruktur, was sich beispielhaft in der Umsetzung großskaliger Solar-plus-Speicher-Mikronetzsysteme zeigt, um Bergbaubetriebe in Afrika mit grüner Energie zu versorgen. Diese Breite an Fachkompetenz und der starke Fokus auf Nachhaltigkeit machen Shanghai GreatPower zu einem idealen Partner, um Chariots nigerianische Lithiumprojekte auf umweltbewusste und global wettbewerbsfähige Weise voranzubringen.

LG Energy Solution hält eine Beteiligung von 4,02 % an Shanghai GreatPower.

Aaron Cao, Gründer und Chairman von Shanghai GreatPower Nickel and Cobalt Materials Co., Ltd, kommentierte:

„Ich schätze sehr das Potenzial des Chariot-Projekts, eine Lithiumressource von Weltklasse zu werden und bin zuversichtlich, dass das Team über die fachliche Kompetenz verfügt, um die Erschließung und Produktion so schnell wie möglich voranzutreiben.

Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Chariot markiert einen weiteren Meilenstein für GreatPower in der Zusammenarbeit mit hochwertigen vorgelagerten Minen für kritische Metalle weltweit. Das Projekt von Chariot soll GreatPower jährlich bis zu 200.000 Tonnen hochwertiges Lithiumkonzentrat liefern und damit die umfassende Position von GreatPower in der Produktion von Batterierohstoffen in der nachgelagerten Kette der neuen Energieindustrie weiter stärken.

Darüber hinaus wird sich die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien nicht auf die Lieferung von Rohstoffen beschränken, sondern auf eine umfassende, ganzheitliche Kooperation ausdehnen. Unter der gemeinsamen Vision, ESG-Ziele zu erreichen, werden GreatPower und Chariot langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse in Bereichen wie grüner erneuerbarer Energie für den Bergbau und elektrischen Bergbau-Lkw erzielen.“

Shanthar Pathmanathan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Chariot, kommentierte:

„Chariot freut sich gemeinsam mit unserem nigerianischen Partner Continental Lithium Limited, Gespräche mit Shanghai GreatPower, einem erstklassigen Batteriematerialunternehmen, zu führen. Als erstes börsennotiertes Lithiumunternehmen mit operativer Tätigkeit in Nigeria verfügt Chariot über einen bedeutenden First-Mover-Vorteil in dieser aufstrebenden Region. Durch unsere Partnerschaft mit Continental Lithium Limited sind wir besonders gut positioniert. Die Beteiligung von Shanghai GreatPower ist eine starke Bestätigung unserer Strategie und bringt das technische Know-how und die notwendige potenzielle Finanzierung mit sich, um den vollen Wert unserer nigerianischen Vermögenswerte freizusetzen.“

Wesentliche Bedingungen der Absichtserklärung

Unverbindlichkeit

Die Absichtserklärung ist rechtlich nicht bindend und begründet keine Verpflichtung zum Abschluss einer Transaktion. Verbindliche Vereinbarungen bedürfen separater Verhandlungen und Genehmigungen.

Obwohl dies in der Absichtserklärung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird die Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen gemäß der Absichtserklärung in der Praxis erst nach Abschluss der Übernahme der nigerianischen Projekte möglich sein, wie Chariot in seiner Mitteilung an die ASX vom 3. Dezember 2025 (1) bekannt gegeben hat. Chariot geht davon aus, dass die Übernahme der nigerianischen Projekte im ersten Quartal dieses Kalenderjahres abgeschlossen sein wird.

Abnahmevereinbarung

Die Absichtserklärung sieht den möglichen Verkauf und die Lieferung von Direktversand-Erz (DSO) aus einem oder mehreren Projekten an einen Sammelpunkt in Sagamu, Nigeria, vor.

Nach zufriedenstellender Due Diligence und vorbehaltlich Verhandlungen und einer Einigung über die Bedingungen könnte Shanghai GreatPower möglicherweise eines der vier nigerianischen Lithiumprojekte von Chariot als „ausgewähltes Projekt” für die Abnahme auswählen. Für das ausgewählte Projekt könnte sich Shanghai GreatPower eine langfristige, exklusive prioritäre Abnahme von Spodumenkonzentrat (oder anderen lithiumhaltigen Produkten) sichern. Shanghai GreatPower beabsichtigt, bis zu 200.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr zu erwerben, wobei die Preisgestaltung für eine etwaige Abnahme an einen vereinbarten internationalen Benchmark für 5,5–6,0 % Li₂O-Konzentrat gekoppelt ist. Die Produktion von Spodumenkonzentrat in wirtschaftlich relevanter Größenordnung würde den Abschluss folgender Schritte erfordern:

Exploration in angemessenem Umfang, einschließlich Bohrungen;

Definition einer JORC-konformen Ressource;

metallurgische Studien;

Bewertung von Optionen für Lohnverarbeitung sowie der Erztransportlogistik;

weitere technische Studien; und

Einholung sämtlicher erforderlicher Genehmigungen.

Nigerianische Lithiumverarbeitungsanlage

Chariot wird mit Shanghai GreatPower zusammenarbeiten, um die Planung, den Bau und den Betrieb einer Lithiumverarbeitungsanlage in Nigeria zu bewerten. Diese Anlage würde es ermöglichen, das Roherz vor Ort zu Spodumenkonzentrat zu veredeln, sofern für beide Seiten vorteilhafte Bedingungen gegeben sind. Im Rahmen dieser Aktivitäten werden die Parteien zudem prüfen, die intelligenten elektrischen Muldenkipper und erneuerbaren Energielösungen von Shanghai GreatPower in Chariots Projekten einzusetzen – einschließlich der potenziellen Installation von photovoltaischen Solar-Mikronetzsystemen mit Batteriespeicherung – um den Bergbaubetrieb mit sauberer Energie zu versorgen.

Finanzierungsunterstützung

Die Absichtserklärung sieht Gespräche über eine potenzielle Finanzierungsunterstützung durch Shanghai GreatPower vor. Diese Finanzierungsunterstützung könnte Kreditlinien oder Vorauszahlungsfinanzierungen umfassen, um die Exploration der Projekte und letztendlich die Entwicklung eines der nigerianischen Projekte zu finanzieren.

Sorgfaltspflicht

Shanghai GreatPower wird im Rahmen der Absichtserklärung eine gründliche technische und kommerzielle Due-Diligence-Prüfung der nigerianischen Projekte von Chariot durchführen. Der erfolgreiche Abschluss der Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit von Shanghai GreatPower ist eine Voraussetzung für den Abschluss verbindlicher Abnahme- oder Finanzierungsvereinbarungen.

Exklusivität und Verhandlungszeitraum

Die Absichtserklärung ist zu Beginn nicht exklusiv, sodass Chariot Gespräche mit anderen Parteien fortsetzen kann. Sobald Shanghai GreatPower jedoch offiziell ein Projekt für die Abnahme ausgewählt hat (und es als ausgewähltes Projekt bezeichnet), beabsichtigen beide Parteien, in eine Phase exklusiver Verhandlungen (von bis zu 90 Tagen) einzutreten, die sich auf dieses Projekt konzentrieren. Während dieses Exklusivitätszeitraums werden Chariot und Shanghai GreatPower in gutem Glauben daran arbeiten, endgültige Vereinbarungen wie einen verbindlichen Abnahmevertrag und alle damit verbundenen Vereinbarungen abzuschließen.

Laufzeit und Kündigung

Die Absichtserklärung trat mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Darüber hinaus endet die Absichtserklärung automatisch mit dem Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung.

Im Namen des Verwaltungsrats genehmigt.

Shanthar Pathmanathan

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

Chariot Resources Ltd

Wichtiger Hinweis

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen gelten, sofern nicht anders angegeben, nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und die Informationen in dieser Mitteilung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Chariot noch eines seiner verbundenen Unternehmen, verbundenen Körperschaften, deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Vertreter oder sonstige Personen irgendeine Haftung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Sachverhalte (ausdrücklich oder stillschweigend), die sich aus dieser Mitteilung ergeben, in ihr enthalten sind oder aus ihr abgeleitet werden, oder für etwaige Auslassungen aus dieser Mitteilung oder aus sonstigen schriftlichen oder mündlichen Informationen oder Meinungen, die jetzt oder künftig einer Person zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung kann einige Verweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Zusicherung geben, dass diese erreicht werden.

(1) https://www.chariotcorporation.com/announcements/7292987

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

