MEGA-Rohstoff-Power aus Brasilien!

die folgende Grafik zeigt die jährlich abgeschlossenen Finanzierungen im Rohstoff-/Bergbausektor über den Zeitraum 2011 bis 2025 und verdeutlicht, wie viel Kapital Unternehmen in diesen Jahren jeweils am Markt aufnehmen konnten.

Quelle: JRMININGGUY auf X

Die Darstellung unterstreicht, dass sich der Kapitalmarkt für Bergbau- und Rohstoffunternehmen nach zyklischen Schwächephasen wieder deutlich erholt hat und sich aktuell wieder auf einem hohen Aktivitätsniveau befindet. Investoren sind wieder bereit, größere Beträge für Projektentwicklung, Exploration und Minenbau bereitzustellen.

Bis zum 5. Dezember 2025 wurden year-to-date bereits Finanzierungen von rund 6,04 Mrd. CAD abgeschlossenen. Im Jahr 2025 wurden bis dato bereits Finanzierungen mit einem Volumen von 6,7 Mrd. CAD geöffnet („Total Opened“), was weiteres Potenzial für Abschlüsse signalisiert.

Das Umfeld für Explorationsunternehmen könnte derzeit also kaum besser sein, doch trotzdem gilt es für Investoren genau hinzuschauen, um die Perlen zu fischen! Genau eine solche könnte Meridian Mining Plc. (WKN: A41XLB) sein.

Meridian Mining (WKN: A41XLB) fokussiert sich auf hochwertige Kupfer- und Goldvorkommen in Brasilien. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, aus aussichtsreichen, historisch wenig ausgeschöpften Bergbauregionen wirtschaftlich tragfähige Minenprojekte zu formen und diese schrittweise bis zur Produktion zu entwickeln.

Herzstück des Geschäftsmodells ist der sogenannte Cabaçal Hub im Bundesstaat Mato Grosso, ein mineralisch hochgradiger VMS-Gürtel („Volcanogenic Massive Sulphide“), in dem Meridian mehrere Projekte bündelt und synergetisch erschließt. Im Zentrum steht das fortgeschrittene Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt, das durch positive Studienergebnisse, bestehende Infrastruktur und attraktive Metallgehalte das Potenzial besitzt, als erste Produktionsstätte den Grundstein für nachhaltige Cashflows zu legen.

Ergänzt wird dieses Kernprojekt durch das Santa Helena-Projekt sowie weitere Explorationsziele entlang des Gürtels, die als organische Wachstumsoptionen dienen und das Ressourcenpotenzial des gesamten Distrikts erhöhen sollen.

Quelle: Meridian Mining Plc.

Vormachbarkeitstudie untermauert das riesige Potenzial!

Die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt bestätigen starke wirtschaftliche Kennzahlen: ein nach Steuern berechneter Kapitalwert (NPV) von 984 Mio. USD und eine interne Rendite (IRR) von 61,2 % bei einem Vorproduktions-Kapitalbedarf von lediglich 248 Mio. USD.

Unter den sehr konservativen zugrunde gelegten Metallpreisannahmen (~2.119 USD/Unze Gold, ~4,16 USD/Pfund Kupfer, ~26,89 USD/Unze Silber) ergibt sich eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals innerhalb von etwa 17 Monaten nach Produktionsbeginn.

Cabaçal weist zudem niedrige Betriebskosten auf (All-in-Sustaining-Costs von 742 USD pro Goldäquivalent-Unze) und ein attraktives Produktionsprofil mit rund 141.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr über die Lebensdauer der Mine, unterstützt durch eine hohe metallurgische Gewinnung und ein vergleichsweise geringes Abraumverhältnis von 2,3:1.

Die Mineralreserve des Projekts umfasst nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 41,7 Mio. Tonnen mit 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (Cut-off 0,25 g/t Goldäquivalent).

Mit Blick auf die aktuellen Gold-, Silber- und Kupferpreise lässt sich schon erahnen, dass der berechnete Kapitalwert von rund 1 Mrd. USD vermutlich viel zu niedrig angesetzt ist!

Fazit: Erfolgreiche Finanzierung ebnet den Weg für weitere Meilensteine und Kursgewinne!

Mit ihrer VMS-Lagerstätte besitzt Meridian Mining Plc. (WKN: A41XLB) eine Mischung aus wichtigen strategischen Metallen für Industrie & Energie.

Erst im August 2025 wurde eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen CAD erfolgreich abgeschlossen. Mit einer soliden Cash-Position verfügt das Unternehmen nun über die finanziellen Mittel, um wichtige Meilensteine zu erreichen, darunter die endgültige Investitionsentscheidung für Cabaçal, die erste Ressource für Santa Helena und ein erweitertes Explorationsprogramm im gesamten Gürtel.

Quelle: Meridian Mining Plc.

Die PFS zeigt attraktive Wirtschaftlichkeitskennzahlen (hoher NPV und IRR), die bei den aktuellen Rohstoffpreisen zudem noch massives Upside-Potenzial besitzen. Kombiniert mit der erst Mitte dieses Jahres abgeschlossenen Finanzierung steht das Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes glänzend da!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

