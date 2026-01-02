Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/jochen-hanebeck-wer-an-eine-ki-blase-glaubt-verschlaeft-einen-trend/100179241.html





Vorstandschef Jochen Hanebeck im Interview mit dem Handelsblatt. „Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen.“





„Wer an eine KI-Blase glaubt, verschläft einen Trend“Der Vorstandschef von Europas größtem Chiphersteller Infineon über die unterschiedliche Stärke der Geschäftsfelder des Konzerns, Chancen durch KI und Investitionspläne am Standort Dresden.





Die Sorgen vor eine KI-Blase teilt der Manager nicht, im Gegenteil. Hanebeck: „Ich glaube, alle, die sich jetzt darüber Gedanken machen, ob diese Blase platzt, sollten sich mindestens genauso fragen, ob sie Gefahr laufen, einen fundamentalen Trend zu verschlafen.“ KI treibe die Produktivität, das zeige sich in vielen Bereichen bei infineon selbst, beispielsweise im Chip-Design, der Software-Entwicklung und in der Fertigung.





Von dem starken KI-Geschäft profitiert der Standort Dresden. Infineon fährt seine neue Fabrik an der Elbe schneller hoch als ursprünglich geplant. „Wir sind jetzt schon in den Startvorbereitungen“, sagte Hanebeck. „Nachdem wir rund zwei Milliarden Euro für den Bau und die Infrastruktur ausgegeben haben, kommen jetzt die Anlagen.“





Im Gegensatz zu yok sieht der CEO von Infineon den KI Trend nicht als Blase aber nun ja , sie haben ja auch kräftig investiert .

2026 ist das Jahr in dem die groben Bauarbeiten in Dresden abgeschlossen werden und angefangen wird Anlagen zu installieren





Ob die " Smart Power Fab " selbst GaN Wafer herstellt oder ob diese aus Villach oder Malaysia kommen ist letztendlich egal , wichtig ist eigentlich nur das es wohl 300 mm GaN Wafer werden , schätze ich mal , und die werden bislang noch nicht in der Massenproduktion hergestellt = es werden dafür neue Tools benötigt





Infineon fährt 300-mm-GaN-Produktion in Villach hoch

Es ist ein Meilenstein in der Fertigung von GaN-Leistungshalbleitern: Infineon hat in der Power-Fab im österreichischen Villach die Serienproduktion hochgefahren. Damit sind die Power-Spezialisten weltweit die ersten, die eine vollautomatisierte Hochvolumenfertigung auf 12-Zoll-Wafern beherrschen.



