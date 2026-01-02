AKTIEN IM FOKUS
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
- Technologie-Sektor dominiert Börsenstart 2026.
- Künstliche Intelligenz bleibt zentrales Thema.
- Aixtron und Suss Microtec mit starken Kursgewinnen.
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Auch zum Start in das Börsenjahr 2026 setzen die großen Trends im Technologiesektor die Akzente - und bewegen die Aktienkurse. Das Dauerthema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auf der Agenda.
Im Stoxx-600-Branchentableau war der Sektor für Technologie am frühen Nachmittag der stärkste mit einem Plus von 1,7 Prozent, womit er sich von seiner 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Kurstrend beschreiben, deutlich nach oben absetzte.
Am deutschen Aktienmarkt waren Aixtron im MDax auffällig mit einem Zuwachs von fast 10 Prozent. Suss Microtec zogen im SDax um mehr als 5 Prozent an. Moderater war der Aufschlag für Infineon im Dax mit einem Plus von etwas weniger als 1 Prozent. Infineon und Suss erreichten die höchsten Kurse seit Juli, Aixtron notierten so hoch wie zuletzt im November.
Gute Vorgaben für den Technologiesektor kamen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung Electronics kletterten auf ein Rekordhoch.
Der starke Anstieg der Samsung-Aktien war eine Reaktion auf Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun, der lobende Reaktionen der Kunden auf die Samsung-Halbleiter des HBM-4-Standards breitbandiger Speicherchips erwähnt hatte. Die in einem Neujahrsgruß an die Angestellten gefallene Anmerkung befeuerte Hoffnungen, die Südkoreaner könnten vor einer Vereinbarung über Lieferungen an Nvidia stehen./ajx/mis/men
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/jochen-hanebeck-wer-an-eine-ki-blase-glaubt-verschlaeft-einen-trend/100179241.html
Ob die " Smart Power Fab " selbst GaN Wafer herstellt oder ob diese aus Villach oder Malaysia kommen ist letztendlich egal , wichtig ist eigentlich nur das es wohl 300 mm GaN Wafer werden , schätze ich mal , und die werden bislang noch nicht in der Massenproduktion hergestellt = es werden dafür neue Tools benötigt
Infineon fährt 300-mm-GaN-Produktion in Villach hoch
Es ist ein Meilenstein in der Fertigung von GaN-Leistungshalbleitern: Infineon hat in der Power-Fab im österreichischen Villach die Serienproduktion hochgefahren. Damit sind die Power-Spezialisten weltweit die ersten, die eine vollautomatisierte Hochvolumenfertigung auf 12-Zoll-Wafern beherrschen.
... und hier die Quelle:
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/infineon-zurueck-ueber-37-euro-nach-chef-interview-ce7e59dbd089f020
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am letzten Handelstag des Jahres ein Hoch seit Mitte Dezember erreicht. Im frühen Xetra-Handel stieg der Kurs des Chipkonzerns am Dienstag um ein Prozent auf 37,10 Euro. Erstmals seit dem 12. Dezember wurden die Aktien wieder über der 37-Euro-Marke gehandelt. Charttechnisch etabliert sich der Kurs damit weiter über der 21-Tage-Linie, die bei knapp 36,40 Euro verläuft.
Infineon-Chef Jochen Hanebeck rechnet "auf Jahre mit einem Boom bei KI-Chips" und kräftigem Wachstum bei Halbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen", sagte er dem "Handelsblatt". Die Sorgen vieler Anleger vor einer "KI-Blase" teilt der Manager nicht.
Positiv für den Sektor ist laut einem Händler auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die USA den südkoreanischen Herstellern Samsung und SK Hynix unter Berufung auf Kreise erlaubt haben soll, auch 2026 Chipanlagen in ihre chinesischen Werke zu liefern.
