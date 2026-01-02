    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIEN IM FOKUS

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologie-Sektor dominiert Börsenstart 2026.
    • Künstliche Intelligenz bleibt zentrales Thema.
    • Aixtron und Suss Microtec mit starken Kursgewinnen.
    AKTIEN IM FOKUS - Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Auch zum Start in das Börsenjahr 2026 setzen die großen Trends im Technologiesektor die Akzente - und bewegen die Aktienkurse. Das Dauerthema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auf der Agenda.

    Im Stoxx-600-Branchentableau war der Sektor für Technologie am frühen Nachmittag der stärkste mit einem Plus von 1,7 Prozent, womit er sich von seiner 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Kurstrend beschreiben, deutlich nach oben absetzte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.834,06€
    Basispreis
    2,77
    Ask
    × 8,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.268,11€
    Basispreis
    26,78
    Ask
    × 8,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am deutschen Aktienmarkt waren Aixtron im MDax auffällig mit einem Zuwachs von fast 10 Prozent. Suss Microtec zogen im SDax um mehr als 5 Prozent an. Moderater war der Aufschlag für Infineon im Dax mit einem Plus von etwas weniger als 1 Prozent. Infineon und Suss erreichten die höchsten Kurse seit Juli, Aixtron notierten so hoch wie zuletzt im November.

    Gute Vorgaben für den Technologiesektor kamen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung Electronics kletterten auf ein Rekordhoch.

    Der starke Anstieg der Samsung-Aktien war eine Reaktion auf Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun, der lobende Reaktionen der Kunden auf die Samsung-Halbleiter des HBM-4-Standards breitbandiger Speicherchips erwähnt hatte. Die in einem Neujahrsgruß an die Angestellten gefallene Anmerkung befeuerte Hoffnungen, die Südkoreaner könnten vor einer Vereinbarung über Lieferungen an Nvidia stehen./ajx/mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,01 % und einem Kurs von 123,4 auf Tradegate (02. Januar 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,75 %/+70,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom Auch zum Start in das Börsenjahr 2026 setzen die großen Trends im Technologiesektor die Akzente - und bewegen die Aktienkurse. Das Dauerthema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auf der Agenda. Im Stoxx-600-Branchentableau war der Sektor für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     