ASML Holding NV NY Aktie legt weiter zu - +4,89 % - 02.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die ASML Holding NV NY Aktie. Sie steigt um +4,89 % auf 965,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding NV NY Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 965,00€, mit einem Plus von +4,89 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ASML Holding NV ist ein dominanter Akteur in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Lithographiesysteme, insbesondere EUV-Technologie, die ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ASML Holding NV NY einen Gewinn von +7,60 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding NV NY +33,88 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat -1,81 % 3 Monate +7,60 % 1 Jahr +36,09 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 373,40 Mrd.EUR € wert.

ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.