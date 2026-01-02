Börsen Update
Börsen Update Europa - 02.01. - MDAX stark +0,97 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.575,05 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +3,28 %, RWE +2,68 %, Airbus +2,50 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,93 %, Hannover Rueck -1,65 %, Münchener Rück -1,63 %
Der MDAX steht aktuell (14:00:00) bei 30.897,57 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: AIXTRON +10,84 %, ThyssenKrupp +3,96 %, TKMS +3,96 %
Flop-Werte: CTS Eventim -1,24 %, Carl Zeiss Meditec -1,15 %, Deutsche Wohnen -1,09 %
Der TecDAX steht aktuell (14:00:00) bei 3.640,36 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: AIXTRON +10,84 %, SUESS MicroTec +6,25 %, SILTRONIC AG +3,36 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,93 %, Ottobock -1,87 %, Draegerwerk -1,73 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.831,47 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: ASML Holding +4,71 %, SAFRAN +2,87 %, Prosus Registered (N) +2,55 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,93 %, Münchener Rück -1,63 %, Ferrari -1,55 %
Der ATX bewegt sich bei 5.329,51 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,12 %, voestalpine +2,07 %, OMV +1,96 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,16 %, DO & CO -1,69 %, Immofinanz -1,15 %
Der CAC 40 steht bei 8.179,53 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,92 %, SAFRAN +2,87 %, Thales +2,73 %
Flop-Werte: Air Liquide -1,36 %, Sanofi -1,22 %, EssilorLuxottica -1,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.881,35 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,81 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,03 %, Nordea Bank Abp +1,66 %
Flop-Werte: ABB -2,30 %, Assa Abloy Registered (B) -1,36 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,93 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.310,00 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,22 %, Viohalco +1,90 %, Public Power +1,78 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,74 %, Jumbo -0,60 %, Coca-Cola HBC -0,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.