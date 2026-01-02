Börsen Update Europa - 02.01. - MDAX stark +0,97 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:00) bei 30.897,57 PKT und steigt um +0,97 %. Top-Werte: AIXTRON +10,84 %, ThyssenKrupp +3,96 %, TKMS +3,96 % Flop-Werte: CTS Eventim -1,24 %, Carl Zeiss Meditec -1,15 %, Deutsche Wohnen -1,09 %

Der DAX steht bei 24.575,05 PKT und gewinnt bisher +0,23 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +3,28 %, RWE +2,68 %, Airbus +2,50 % Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,93 %, Hannover Rueck -1,65 %, Münchener Rück -1,63 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (14:00:00) bei 3.640,36 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: AIXTRON +10,84 %, SUESS MicroTec +6,25 %, SILTRONIC AG +3,36 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,93 %, Ottobock -1,87 %, Draegerwerk -1,73 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.831,47 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: ASML Holding +4,71 %, SAFRAN +2,87 %, Prosus Registered (N) +2,55 %

Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,93 %, Münchener Rück -1,63 %, Ferrari -1,55 %

Der ATX bewegt sich bei 5.329,51 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,12 %, voestalpine +2,07 %, OMV +1,96 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,16 %, DO & CO -1,69 %, Immofinanz -1,15 %

Der CAC 40 steht bei 8.179,53 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +4,92 %, SAFRAN +2,87 %, Thales +2,73 %

Flop-Werte: Air Liquide -1,36 %, Sanofi -1,22 %, EssilorLuxottica -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.881,35 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,81 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,03 %, Nordea Bank Abp +1,66 %

Flop-Werte: ABB -2,30 %, Assa Abloy Registered (B) -1,36 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,93 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.310,00 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,22 %, Viohalco +1,90 %, Public Power +1,78 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,74 %, Jumbo -0,60 %, Coca-Cola HBC -0,23 %