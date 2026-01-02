Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Was Anleger jetzt wissen müssen! - 02.01.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,65 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 89.836,71USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,50 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,07 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,24 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +1,81 %, ETH/USD um +3,32 %, SOL/USD um +2,96 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,37 %.