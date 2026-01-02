Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Was Anleger jetzt wissen müssen! - 02.01.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,65 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 89.836,71USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,50 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,07 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,24 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +1,81 %, ETH/USD um +3,32 %, SOL/USD um +2,96 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,37 %.
+0,61 %
+1,55 %
+2,58 %
-25,39 %
+859,91 %
+1,62 %
+2,82 %
+7,48 %
-32,97 %
+1.156,70 %
+1,02 %
+2,14 %
-13,13 %
-36,57 %
+843,52 %
+1,30 %
+5,61 %
+0,04 %
-46,05 %
+12.511,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte