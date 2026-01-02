    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    Suss will bis zu 45 Millionen Euro in neues Entwicklungszentrum investieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec investiert bis zu 45 Millionen Euro.
    • Standortentscheidung für Entwicklungszentrum steht aus.
    • F&E-Anteil soll von 9% auf 11% steigen bis 2024.
    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec will für den Bau eines neuen Entwicklungszentrums in Deutschland bis zu 45 Millionen Euro in die Hand nehmen. Eine Entscheidung über den Standort habe er noch nicht getroffen, sagte Konzernchef Burkhardt Frick dem Handelsblatt im Interview vom Freitag. Wichtig sei unter anderem ein enger Kontakt zu Hochschulen. Die Investition sei Teil einer Innovationsoffensive des SDax -Unternehmens.

    Suss hatte bereits auf dem Kapitalmarkttag im November angekündigt, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von neun Prozent vom Umsatz im Jahr 2024 in den kommenden Jahren auf elf Prozent zu erhöhen./err/men

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 17.262 auf Ariva Indikation (02. Januar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 787,94 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

