Suss will bis zu 45 Millionen Euro in neues Entwicklungszentrum investieren

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 17.262 auf Ariva Indikation (02. Januar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 787,94 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -10,50 %/+40,30 % bedeutet.