    Warum Analysten jetzt neues Potenzial bei Baidu sehen

    Ein geplanter Börsengang der KI-Chiptochter sorgt für neue Fantasie bei Baidu. Jefferies hebt das Kursziel deutlich an und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

    Foto: CFOTO - CFOTO

    Die US-Investmentbank Jefferies bleibt optimistisch für Baidu. Das Analysehaus bestätigt seine Kaufempfehlung für den chinesischen Suchmaschinenkonzern. Analyst Thomas Chong hebt zugleich das Kursziel deutlich an. Es steigt von 159 US-Dollar auf 181 US-Dollar.

    Die Quelle der Einschätzung ist ein geplanter strategischer Schritt. Baidu will seine Tochter Kunlunxin abspalten. Das Unternehmen entwickelt Chips für künstliche Intelligenz. Der Börsengang soll in Hongkong erfolgen.

    Börsengang soll verborgene Werte heben

    Chong sieht in der Ausgliederung einen klaren Werttreiber. Der Schritt könne die vollständige Bewertung von Kunlunxin sichtbar machen. "Es zielt darauf ab, den Wert von KLX zu präsentieren, das Marktprofil zu verbessern, die Finanzierungskanäle zu erweitern und die Rechenschaftspflicht des Managements in Bezug auf die Leistung zu stärken", schreibt der Analyst. Zudem werde dadurch "Baidus Wert in KI-gestützten Geschäftsmodellen freigesetzt". Nach dem Börsengang bleibt Kunlunxin eine Tochtergesellschaft von Baidu.

    Jefferies erwartet mehrere Vorteile. Kunlunxin werde operativ und finanziell transparenter. Gleichzeitig könne das Unternehmen gezielt Investoren ansprechen, die auf Rechenchips für künstliche Intelligenz spezialisiert sind. Der Börsenstatus erhöhe die Sichtbarkeit und ermögliche einen eigenständigen Zugang zu Eigen- und Fremdkapital.

     

    Neue Chips stärken die Story

    Zusätzlichen Rückenwind sieht Jefferies durch Produktneuheiten. Baidu hat zuletzt zwei neue Kunlun-Chips sowie sogenannte Super-Node-Lösungen vorgestellt. Diese sollen die Leistungsfähigkeit bei KI-Anwendungen weiter erhöhen.

    Die Aktie hat bereits stark zugelegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Kurs um 58 Prozent. Auch der breitere Analystenkreis zeigt sich überwiegend positiv. Laut Daten von LSEG empfehlen 25 von 33 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

