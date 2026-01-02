Plusvisionen-Analyse
Deutsche Telekom - Anschluss wieder gefunden?
2025 war für die Aktionäre der Telekom ein Verlustjahr. Könnte 2026 ein Comeback gelingen?
Für die Aktionäre der Deutschen Telekom war 2025 kann sonderlich gutes Jahr. Die T-Aktie schloss mit einem Minus von vier Prozent im Minus; vom Jahreshoch bei rund 36 Euro fielen die Einbußen allerdings schmerzhafter aus. Könnte die Telekom-Aktie in diesem Jahr ein Comeback erleben? Weiterlesen
