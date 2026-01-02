    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Erneut hunderte Tote im zivilen Luftverkehr

    • 418 Tote im Luftverkehr 2024, darunter 352 Passagiere.
    • Risiko eines Absturzes: 1 zu 11.459.330, sinkend.
    • Kein Unglück in Deutschland, Lufthansa auf Platz 12.
    Bilanz - Erneut hunderte Tote im zivilen Luftverkehr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind bei Unglücken im weltweiten zivilen Luftverkehr 418 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren neben 352 Passagieren sowie 33 Crewmitgliedern auch 33 Menschen am Boden, wie aus einer Bilanz des Aviation Safety Network hervorgeht, über die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. Im Jahr 2024 hatte es nach einem drastischen Anstieg 334 Todesopfer gegeben.

    Trotz der kurzfristig erhöhten Opferzahlen sinke im langfristigen Vergleich die Zahl der Verunglückten im Verhältnis zur Passagierzahl tendenziell weiter, stellt der Verband fest. Die statistische Wahrscheinlichkeit, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, lag demnach im vergangenen Jahr bei 1 zu 11.459.330. Noch in den 1970er-Jahren war das Risiko mit 1 zu 264.000 wesentlich ungünstiger.

    Zahl der Passagiere hat sich mehr als verzehnfacht

    In einzelnen Jahren kamen damals bei einem sehr viel kleineren Verkehrsaufkommen mehr als 2.000 Menschen bei Flugzeugabstürzen ums Leben. Nach Prognosen der UN-Luftfahrtorganisation ICAO waren 2025 rund 4,7 Milliarden Passagiere unterwegs - mehr als zehnmal so viel wie in den 1970er-Jahren mit rund 440 Millionen Passagieren.

    In die Statistik fließen Unfälle von Flugzeugen mit einer Kapazität von mindestens 14 Sitzen ein. Daten zu Unglücken mit kleineren Maschinen lagen zunächst nicht vor. Auch Unfälle von Militärflugzeugen werden nicht erfasst.

    Kein Unglück in Deutschland

    Von den zehn erfassten Unglücken mit Passagier- und Frachtmaschinen fand keines in Deutschland statt. Das schwerste Unglück ereignete sich am 12. Juni 2025, als eine Boeing 787 Dreamliner der Air India unmittelbar nach dem Start im indischen Ahmedabad zerschellte. 229 Fluggäste und 12 Crewmitglieder kamen ums Leben, während ein Passagier wie durch ein Wunder überlebte. Am Boden starben 19 Unbeteiligte. Die Ermittlungen zur Ursache des plötzlichen Schubverlustes an beiden Triebwerken dauern noch an.

    Nach einer Auswertung des Hamburger Flugsicherheitsbüros Jacdec in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtmagazin "Aero International" waren im vergangenen Jahr die arabischen Airlines Etihad, Emirates und Qatar besonders sicher unterwegs. Unter den 25 weltgrößten Gesellschaften verbesserte sich die Lufthansa um einen Platz auf den zwölften Rang.

    In die Bewertung fließen die Unfall- und Zwischenfalldaten aus der Jacdec-Datenbank mit gut 34.000 Einträgen ein. Unfälle werden nach ihrer Schwere gewichtet; ihr Einfluss auf den Risikoindex nimmt mit zunehmendem zeitlichem Abstand ab und entfällt nach 30 Jahren vollständig. Zusätzlich werden Faktoren wie die Qualität der staatlichen Luftaufsicht, Infrastruktur, Witterungseinflüsse, Flottenalter, Routenstruktur sowie das sozioökonomische Umfeld der jeweiligen Heimatländer berücksichtigt./ceb/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
