    Aktien New York Ausblick

    Positiver Jahresauftakt erwartet - KI-Optimismus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte starten mit Gewinnen ins neue Jahr.
    • Optimismus um Künstliche Intelligenz stützt Märkte.
    • Nvidia und Tesla vorbörslich jeweils +1,6 Prozent.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Am ersten Handelstag des neuen Jahres dürften die US-Aktienmärkte mit Gewinnen eröffnen. Eine neue Welle des Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz sollte Marktbeobachtern zufolge für Unterstützung sorgen.

    Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 48.204 Punkten. Das Jahr 2025 hatte der Leitindex mit einem Plus von rund 13 Prozent abgeschlossen.

    Den Nasdaq 100 erwartet IG zum Handelsauftakt am Freitag 0,9 Prozent im Plus bei 25.480 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex verbuchte im Vorjahr einen Gewinn von gut 20 Prozent.

    Gute Vorgaben für den Technologiesektor und die KI-Werte kommen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips, Biren Technology , ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

    Aus dem Kreis der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten Technologiewerte aus den USA, gab es vorbörslich nur Gewinner. Für die Aktien des KI-Lieblings der Anleger, Nvidia , ging es um 1,6 Prozent nach oben. Auch die Papiere von Tesla stiegen vorbörslich um 1,6 Prozent. Im Fokus stehen die am Nachmittag erwarteten Absatzzahlen des E-Autobauers.

    Die Aktien von Vertiv Holdings gewannen vorbörslich 4,4 Prozent. Die Analysten der britischen Großbank Barclays hatten die Titel des Energieausrüsters von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,01 % und einem Kurs von 123,4 auf Tradegate (02. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,80 %/+70,62 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
