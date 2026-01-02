    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    HelloFresh Aktie kommt unter die Räder - 02.01.2026

    Am 02.01.2026 ist die HelloFresh Aktie, bisher, um -3,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.01.2026

    Mit einer Performance von -3,70 % musste die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,62 %, geht es heute bei der HelloFresh Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HelloFresh, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,03 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +7,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,53 %. Im Jahr 2026 gab es für HelloFresh bisher ein Minus von -50,38 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

    HelloFresh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,78 %
    1 Monat +2,53 %
    3 Monate -15,03 %
    1 Jahr -47,12 %

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

    HelloFresh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HelloFresh

    -2,71 %
    +7,47 %
    +1,36 %
    -16,21 %
    -47,71 %
    -70,52 %
    -90,53 %
    -51,39 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140



