Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus
- Tesla-Auslieferungen im Quartal um 15,6% gesunken.
- Gesamtzahl der ausgelieferten Fahrzeuge: 418.227.
- Rückgang nach Ende der US-Elektroauto-Subventionen.
AUSTIN (dpa-AFX) - Die Tesla -Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer am Freitag mitteilte./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 388,5 auf Tradegate (02. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -34,68 %/+32,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Der 4680 scam wurde hier in diesem thread unter heftigsten Protesten der Fanschaft schon am Folgetag als solcher entlarvt.
Gut für die Sicherheit, schlecht für Tesla: Neufahrzeuge dürfen ab dem 01.01.2027 keine versenkten und rein elektronisch arbeitenden Türgriffe mehr haben. Damit müssen die aktuellen Fahrzeuge von Tesla in dem Bereich überarbeitet werden.
Zu den Regularien in Austin: