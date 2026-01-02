Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 388,5 auf Tradegate (02. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -34,68 %/+32,22 % bedeutet.