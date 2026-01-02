    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Auslieferungen im Quartal um 15,6% gesunken.
    • Gesamtzahl der ausgelieferten Fahrzeuge: 418.227.
    • Rückgang nach Ende der US-Elektroauto-Subventionen.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    AUSTIN (dpa-AFX) - Die Tesla -Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer am Freitag mitteilte./so/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 388,5 auf Tradegate (02. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -34,68 %/+32,22 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas enttäuschende Zahlen unter Analystenerwartungen und die verhaltene Marktreaktion (vorbörslich ~460). Diskutiert werden schwache Umsätze, Risiken für Q1 durch auslaufende Subventionen (Norwegen/China) und ein geschrumpfter Q4‑Gewinn. Außerdem Debatten zu Robotaxi/Autonomie (Vision‑only ohne LIDAR, kleine Austin‑Flotte) und möglichen Bewertungsfolgen; vereinzelt werden Kostenersparnisse als bullish gewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

