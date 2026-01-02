Ölpreise drehen vor Treffen von Opec+ in die Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nachdem sie am frühen Handel mit leichten Gewinnen in das neue Jahr gestartet waren, drehten sie zuletzt in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 60,23 US-Dollar. Das waren 62 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Februar fiel um 63 Cent auf 56,79 Dollar.

Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Opec-Mitglied Venezuela bleibt zwar ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatte die US-Regierung den Druck erhöht. Das Militär versenkte eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, außerdem wurden mit Sanktionen belegte Öltanker aus Venezuela beschlagnahmt. Allerdings sind im Handelsverlauf Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt, heißt es von Marktbeobachtern.