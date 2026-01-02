    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Berlin mahnt Teheran

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Demonstrationsrecht wahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung fordert Iran zu Versammlungsfreiheit auf.
    • Protestwelle im Iran: Gewalt gegen Demonstranten steigt.
    • Nouripour: Revolutionsgarde muss auf EU-Terrorliste.
    Berlin mahnt Teheran - Demonstrationsrecht wahren
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat Irans Führung aufgefordert, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Hintergrund ist eine seit Tagen andauernde Protestwelle in der islamischen Republik, gegen die Regierungskräfte teils mit großer Härte vorgehen.

    "Die Bundesregierung beobachtet die aktuellen Proteste in Iran sehr aufmerksam", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Berichte über exzessive Gewaltanwendung gegenüber Demonstranten nehmen wir sehr ernst." Der Iran sei Vertragsstaat des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Die Bundesregierung erwarte, dass die darin verbriefte Demonstrations- und Versammlungsfreiheit gewährleistet werde.

    Nouripour: Revolutionsgarde auf Terrorliste

    Die Protestwelle im Iran ist die größte seit rund drei Jahren. Im Konflikt mit Sicherheitskräften gab es bereits mehrere Tote. US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, "werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen".

    Der Grünen-Politiker Omid Nouripour forderte in der "Bild"-Zeitung von EU und Bundesregierung, härter gegen die iranischen Revolutionsgarden vorzugehen: "Diese müssen endlich auf die Terrorliste der EU", sagte der Bundestagsvizepräsident. "Die CDU hat es in der Opposition immer gefordert und so getan, als sei es leicht. Dann sollen sie es endlich machen."

    Der Sprecher des Auswärtigen Amts betonte, Deutschland engagiere sich seit vielen Jahren für die Einhaltung der Menschenrechte im Iran. "Im Zusammenhang mit der Niederschlagung der Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini hat sich die Bundesregierung erfolgreich für EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen eingesetzt, darunter auch Mitglieder der Revolutionsgarden und der sogenannten Sittenpolizei."/vsr/DP/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berlin mahnt Teheran Demonstrationsrecht wahren Die Bundesregierung hat Irans Führung aufgefordert, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Hintergrund ist eine seit Tagen andauernde Protestwelle in der islamischen Republik, gegen die Regierungskräfte teils mit großer Härte vorgehen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     