Fast dreimal so stark wie der S&P 500: Cathie Wood schlägt den Markt

Angeführt wurde die Performance vom ARK Space & Defense Innovation ETF, der um 48,46 Prozent zulegte. Dicht dahinter folgte der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF mit einem Plus von 48,4 Prozent. Damit erzielten beide Fonds fast das Dreifache der Rendite des S&P 500, der im selben Zeitraum um 16,39 Prozent stieg.

Die Fonds von ARK Invest haben 2025 eine deutliche Aufholjagd hingelegt. Die von Cathie Wood gesteuerten Produkte übertrafen die wichtigsten US-Benchmarks klar.

Auch die übrigen Produkte schnitten besser ab als der Markt. Selbst der schwächste Fonds, der ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF, kam auf ein Plus von 28,56 Prozent und ließ damit den Nasdaq Composite hinter sich, der um 20,36 Prozent zulegte. Der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF erzielte eine Rendite von 35,49 Prozent. Das war mehr als doppelt so viel wie beim S&P 500 und rund 22 Prozentpunkte mehr als beim Dow Jones Industrial Average, der auf 12,97 Prozent kam.

Über alle fünf Fonds hinweg erreichte ARK Invest eine durchschnittliche Jahresrendite von 39,54 Prozent. Gegenüber dem Dow betrugen die Performanceunterschiede zeitweise bis zu 35 Prozentpunkte.

Die größte Einzelposition blieb Tesla. ARK hielt zuletzt 2,69 Millionen Aktien im Wert von 1,22 Milliarden US-Dollar, obwohl Wood im Jahresverlauf 633.471 Stück verkauft hatte. Auf den weiteren Plätzen folgten Roku und Shopify mit Marktwerten von 584 Millionen beziehungsweise 581 Millionen US-Dollar. Beide Positionen wurden jedoch deutlich reduziert.

Auf der Kaufseite setzte Wood verstärkt auf Biotechnologie und Künstliche Intelligenz. Sie stockte Beam Therapeutics um 4,2 Millionen Aktien auf und erhöhte die Beteiligung an CRISPR Therapeutics um 877.000 Stück. Hinzu kamen 1,6 Millionen Aktien von Tempus AI, das sich auf KI-gestützte Präzisionsmedizin konzentriert.

Gleichzeitig reduzierte ARK das Engagement in Fintech und Metaverse deutlich. Verkauft wurden 7,7 Millionen Aktien von Robinhood Markets, 5,2 Millionen Aktien von Roblox sowie 4,4 Millionen Aktien von Palantir.

Neu ins Portfolio kamen Circle Internet Group mit 3,77 Millionen Aktien im Wert von 301 Millionen US-Dollar sowie Bitmine Immersion Technologies mit 8,65 Millionen Aktien im Wert von 240 Millionen US-Dollar. Seeking Alpha wertet dies als Ausdruck erneuten Vertrauens in die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte vor dem Hintergrund der Bitcoin-Rallye.

Eine Auswertung der 15 größten Positionen nach Quant-Ratings von Seeking Alpha zeigt ein gemischtes Bild. Viele der Kernbeteiligungen wie Tesla, Roku, Shopify, Coinbase Global, Palantir oder Amazon werden derzeit mit Halten eingestuft. Positiv heraus ragt Advanced Micro Devices, das als einziger Titel ein starkes Kauf-Rating erhielt.

Auch die Sektorallokation wurde deutlich verändert. Der Anteil der Informationstechnologie stieg von 20,41 Prozent im Vorjahr auf 26,65 Prozent im Jahr 2025 und löste damit den Gesundheitssektor als größten Bereich ab. Die Gewichtung legte um 6,24 Prozentpunkte zu und markierte die stärkste Umschichtung im Portfolio.

Finanzwerte und Kommunikationsdienstleistungen wurden dagegen spürbar reduziert. Ihre Anteile sanken um 4,44 beziehungsweise 4,60 Prozentpunkte. Auch der Nicht-Basiskonsumgütersektor wurde zurückgefahren und fiel um 2,49 Punkte auf 15,09 Prozent. Der Industriesektor legte hingegen um 3,78 Punkte auf 9,82 Prozent zu, während der Gesundheitssektor auf 21,66 Prozent wuchs.

Insgesamt spiegelt die Neugewichtung eine klare Hinwendung zu wachstums- und zyklischen Bereichen wider. Informationstechnologie und Gesundheitswesen machen inzwischen zusammen 48,31 Prozent des gesamten ARK-Portfolios aus. Im Jahr 2024 lag ihr gemeinsamer Anteil noch bei 39,60 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



