Börsenstart USA - 02.01. - Dow Jones schwach -0,72 %

Der Dow Jones steht bei 48.087,03 PKT und verliert bisher -0,72 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,37 %, NVIDIA +2,02 %, Apple +1,68 %, Caterpillar +1,22 %, Sherwin-Williams +0,96 %

Flop-Werte: IBM -3,84 %, Salesforce -2,29 %, Visa (A) -2,27 %, McDonald's -1,93 %, Travelers Companies -1,87 %

Der US Tech 100 steht bei 25.535,75 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: ASML Holding NV NY +7,93 %, Intel +7,24 %, Arm Holdings +5,10 %, Advanced Micro Devices +4,74 %, Marvell Technology +4,01 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,02 %, Workday (A) -5,01 %, Intuit -4,58 %, Palantir -3,90 %, Cognizant Technology Solutions (A) -2,93 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:55) bei 6.887,38 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Intel +7,24 %, Advanced Micro Devices +4,74 %, Teradyne +4,63 %, Micron Technology +3,86 %, ON Semiconductor +3,79 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,02 %, Progressive -7,62 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,20 %, Workday (A) -5,01 %, Intuit -4,58 %