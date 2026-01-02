Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.01. - Dow Jones schwach -0,72 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.087,03 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Nike (B) +3,37 %, NVIDIA +2,02 %, Apple +1,68 %, Caterpillar +1,22 %, Sherwin-Williams +0,96 %
Flop-Werte: IBM -3,84 %, Salesforce -2,29 %, Visa (A) -2,27 %, McDonald's -1,93 %, Travelers Companies -1,87 %
Der US Tech 100 steht bei 25.535,75 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: ASML Holding NV NY +7,93 %, Intel +7,24 %, Arm Holdings +5,10 %, Advanced Micro Devices +4,74 %, Marvell Technology +4,01 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,02 %, Workday (A) -5,01 %, Intuit -4,58 %, Palantir -3,90 %, Cognizant Technology Solutions (A) -2,93 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:55) bei 6.887,38 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Intel +7,24 %, Advanced Micro Devices +4,74 %, Teradyne +4,63 %, Micron Technology +3,86 %, ON Semiconductor +3,79 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,02 %, Progressive -7,62 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,20 %, Workday (A) -5,01 %, Intuit -4,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.