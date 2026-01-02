    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Optimismus sorgt für starken Nasdaq-Start - Dow richtungslos

    Für Sie zusammengefasst
    • Optimismus um KI belebt Nasdaq-Börse zum Jahresstart.
    • Dow Jones nach Gewinnen in Verlustzone gedreht.
    • S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichnen deutliche Zuwächse.
    Aktien New York - KI-Optimismus sorgt für starken Nasdaq-Start - Dow richtungslos
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am ersten Handelstag des neuen Jahres der technologielastigen Nasdaq-Börse frischen Schwung verliehen. Dagegen drehte der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial nach Auftaktgewinnen in die Verlustzone und zeigte sich dann kaum verändert.

    Im frühen Geschäft legte der wohl bekannteste Index der Wall Street zuletzt am 0,1 Prozent auf 48.107 Punkte zu, nachdem er kurzzeitig unter 48.000 Punkte gefallen war. Sein Gewinn im abgelaufenen Jahr 2025 beträgt 13 Prozent.

    Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 6.891 Punkte und der Nasdaq 100 gewann 1,3 Prozent auf 25.566 Zähler, nachdem er bereits im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war./ck/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York KI-Optimismus sorgt für starken Nasdaq-Start - Dow richtungslos Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am ersten Handelstag des neuen Jahres der technologielastigen Nasdaq-Börse frischen Schwung verliehen. Dagegen drehte der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     