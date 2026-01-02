Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 1
Performance 1M: +4,17 %
Performance 1M: +4,17 %
SAP
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 2
Performance 1M: -0,11 %
Performance 1M: -0,11 %
RWE
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 3
Performance 1M: +4,73 %
Performance 1M: +4,73 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 4
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
BMW
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 5
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -1,08 %
Performance 1M: -1,08 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 7
Performance 1M: +3,62 %
Performance 1M: +3,62 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 8
Performance 1M: +2,16 %
Performance 1M: +2,16 %
Airbus
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 9
Performance 1M: +1,96 %
Performance 1M: +1,96 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 10
Performance 1M: -4,35 %
Performance 1M: -4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz positiver Fundamentaldaten wie Mietsteigerungen und Vollvermietung zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine negative Tendenz. Marktteilnehmer sind unsicher über staatliche Eingriffe und steigende Kosten, was zu einer Seitwärtsbewegung führt. Viele glauben, dass die positiven Aussichten bereits eingepreist sind, was die Kursentwicklung belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 11
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 12
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 34,07%
|PUT: 65,93%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -31,87 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte