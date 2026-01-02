Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +12,70 %
Platz 1
Performance 1M: -0,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%. Positive Kommentare zu steigender Nachfrage nach Halbleitern und KI-Technologien, insbesondere durch den Infineon-CEO, stärken das Vertrauen in AIXTRONs Zukunft. Anleger erwarten, dass AIXTRON von den Investitionen in Produktionskapazitäten profitiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 2
Performance 1M: +13,68 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 3
Performance 1M: +1,91 %
SAP
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 4
Performance 1M: -0,11 %
Nordex
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 5
Performance 1M: +16,45 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 6
Performance 1M: -2,23 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 7
Performance 1M: +11,26 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 8
Performance 1M: +0,36 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 9
Performance 1M: -2,41 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 10
Performance 1M: +0,09 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 11
Performance 1M: +7,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 12% verloren und befindet sich in einer kritischen Trader-Zone. Diskussionen über mögliche institutionelle Käufe oder Verkäufe deuten auf Volatilität hin. Die bevorstehenden Q3-Daten sind entscheidend, da die Kursreaktion darauf bislang enttäuschend war. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung und die Rolle von KI.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 12
Performance 1M: +2,27 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 13
Performance 1M: +0,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine Präferenz für Stammaktien aufgrund ihrer günstigeren Bewertung. Positive Erwartungen für die Quartalszahlen und ein erwartetes EPS von 7 bis 8 Euro deuten auf eine optimistische Kursentwicklung hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Draegerwerk eingestellt.
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte