Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ASML Holding
Tagesperformance: +6,85 %
Platz 1
Performance 1M: -1,45 %
SAP
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 2
Performance 1M: -0,11 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 3
Performance 1M: +4,09 %
SAFRAN
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 4
Performance 1M: +3,39 %
BMW
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 5
Performance 1M: +4,47 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 6
Performance 1M: -1,08 %
Airbus
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 7
Performance 1M: +1,96 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 8
Performance 1M: +2,16 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -1,95 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 10
Performance 1M: +6,43 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 11
Performance 1M: -11,80 %
