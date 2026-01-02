Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 02.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 1
Performance 1M: -3,02 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 2
Performance 1M: +7,44 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 3
Performance 1M: -0,03 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -2,11 %
OMV
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: -1,46 %
