INTERSHOP Communications: Prognose für 2025 angehoben – Cloud-Aufträge übertreffen Erwartungen
Intershop justiert seine Erwartungen für 2025 neu: Während der Cloud-Auftragseingang stärker wachsen soll, trübt sich der Ausblick beim Net New ARR ein.
Foto: INTERSHOP Communications AG
- Intershop Communications AG hebt die Prognose für den Cloud-Auftragseingang 2025 an, erwartet nun eine Steigerung von rund 8 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Prognose für den Net New ARR (Annual Recurring Revenue) wird gesenkt und liegt voraussichtlich unter 1,0 Mio. Euro.
- Der Rückgang des Net New ARR ist auf längere Vertragslaufzeiten und niedrigere jährliche Gebühren im ersten Vertragsjahr zurückzuführen.
- Der Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) werden im Rahmen der bisherigen Prognose erwartet.
- Die Geschäftsjahreszahlen 2025 werden planmäßig am 18. Februar 2026 veröffentlicht.
- Die Anpassungen basieren auf der Geschäftsentwicklung am Ende des vierten Quartals 2025.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht, bei INTERSHOP Communications ist am 18.02.2026.
Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +12,90 % im Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2100EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.
