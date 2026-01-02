Scherzer & Co. AG: NAV zum 31.12.2025 – Jetzt mehr erfahren!
Scherzer & Co. AG im Fokus: Ein Blick auf NAV, Bewertungsdiskussionen und die Entwicklung zentraler Beteiligungen wie Weleda, Rocket Internet, SumUp und SpaceX.
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt zum 31.12.2025 3,39 Euro je Aktie, was 28,61% unter dem aktuellen Kurs von 2,42 Euro liegt.
- Die Bewertung basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen und berücksichtigt keine Nachbesserungsrechte oder Steuern.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft sind unter anderem Weleda AG, 1&1 AG und Rocket Internet SE.
- Rocket Internet SE wird für seine Bewertungspraktiken kritisiert, während positive Entwicklungen bei Beteiligungen wie SumUp und SpaceX hervorgehoben werden.
- Weleda AG verzeichnet Umsatzwachstum durch neue Produkte und plant die Einführung von Nahrungsergänzungsmitteln im Jahr 2026.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auf sicherheits- und chancenorientierte Investments fokussiert ist und im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4400EUR das entspricht einem Plus von +0,83 % seit der Veröffentlichung.
