    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scherzer & Co. AG: NAV zum 31.12.2025 – Jetzt mehr erfahren!

    Scherzer & Co. AG im Fokus: Ein Blick auf NAV, Bewertungsdiskussionen und die Entwicklung zentraler Beteiligungen wie Weleda, Rocket Internet, SumUp und SpaceX.

    Scherzer & Co. AG: NAV zum 31.12.2025 – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt zum 31.12.2025 3,39 Euro je Aktie, was 28,61% unter dem aktuellen Kurs von 2,42 Euro liegt.
    • Die Bewertung basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen und berücksichtigt keine Nachbesserungsrechte oder Steuern.
    • Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft sind unter anderem Weleda AG, 1&1 AG und Rocket Internet SE.
    • Rocket Internet SE wird für seine Bewertungspraktiken kritisiert, während positive Entwicklungen bei Beteiligungen wie SumUp und SpaceX hervorgehoben werden.
    • Weleda AG verzeichnet Umsatzwachstum durch neue Produkte und plant die Einführung von Nahrungsergänzungsmitteln im Jahr 2026.
    • Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auf sicherheits- und chancenorientierte Investments fokussiert ist und im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im Minus.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4400EUR das entspricht einem Plus von +0,83 % seit der Veröffentlichung.


    Scherzer

    -0,83 %
    +0,83 %
    +5,17 %
    +5,17 %
    +5,17 %
    -8,96 %
    +3,39 %
    +51,08 %
    +54,84 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scherzer & Co. AG: NAV zum 31.12.2025 – Jetzt mehr erfahren! Scherzer & Co. AG im Fokus: Ein Blick auf NAV, Bewertungsdiskussionen und die Entwicklung zentraler Beteiligungen wie Weleda, Rocket Internet, SumUp und SpaceX.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     