    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel - Aktie schießt in die Höhe +5,83 % - 02.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel - Aktie schießt in die Höhe +5,83 % - 02.01.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +5,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +0,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 33,23. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.419,16€
    Basispreis
    4,94
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.360,00€
    Basispreis
    4,32
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +3,64 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +3,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +61,09 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,31 %
    1 Monat -7,47 %
    3 Monate +3,64 %
    1 Jahr +64,36 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,96 Mrd.EUR € wert.

    KI-Optimismus eher Strohfeuer zum Jahresauftakt


    Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat der technologielastigen Nasdaq-Börse am ersten Handelstag im neuen Jahr nur kurzzeitig Schwung verliehen. Bereits im frühen Handel an diesem Freitag bröckelten die …

    Börsenstart USA - 02.01. - Dow Jones schwach -0,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +7,64 %
    +4,06 %
    -7,37 %
    +4,09 %
    +66,14 %
    +28,56 %
    -20,88 %
    +1,81 %
    +1.612,26 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel - Aktie schießt in die Höhe +5,83 % - 02.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     