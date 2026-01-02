Intel - Aktie schießt in die Höhe +5,83 % - 02.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +5,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +0,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 33,23€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +3,64 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +3,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +61,09 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,31 % 1 Monat -7,47 % 3 Monate +3,64 % 1 Jahr +64,36 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,96 Mrd.EUR € wert.

Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat der technologielastigen Nasdaq-Börse am ersten Handelstag im neuen Jahr nur kurzzeitig Schwung verliehen. Bereits im frühen Handel an diesem Freitag bröckelten die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.