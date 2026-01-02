Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.320,66USD pro Feinunze und notiert damit -1,75 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 71,90USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,70 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,14USD und verzeichnet ein Minus von -2,59 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,75USD und verzeichnet ein Minus von -2,73 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.624,50 USD +0,71 % Platin 2.152,00 USD +4,75 % Kupfer London Rolling 12.412,85 USD -0,29 % Aluminium 3.006,42 PKT +1,30 % Erdgas 3,662 USD -10,75 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -10,75 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.01.26, 17:29 Uhr.