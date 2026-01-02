Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.320,66USD pro Feinunze und notiert damit -1,75 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 71,90USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,70 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,14USD und verzeichnet ein Minus von -2,59 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,75USD und verzeichnet ein Minus von -2,73 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.624,50USD
|+0,71 %
|Platin
|2.152,00USD
|+4,75 %
|Kupfer London Rolling
|12.412,85USD
|-0,29 %
|Aluminium
|3.006,42PKT
|+1,30 %
|Erdgas
|3,662USD
|-10,75 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -10,75 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.01.26, 17:29 Uhr.