JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im Dezember in puncto Auslieferungen erneut Stärke bewiesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 306,8EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 17:26 Uhr) gehandelt.



