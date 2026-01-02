JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen von großen zivilen Triebwerken dürften im Dezember im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 13,74EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,9
Kursziel alt: 12,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,9
Kursziel alt: 12,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte