TAGESVORSCHAU
Termine am 5. Januar 2026
- Kfz-Absatz in den USA für Dezember 2025 erwartet.
- Wichtige PMI-Daten aus Japan, China und Europa.
- CES in Las Vegas startet, Pressekonferenzen geplant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 5. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Kfz-Absatz 12/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25
05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25
SONSTIGE TERMINE
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (6.1. bis 9.1.2026) 17:00 Pressekonferenz LG Electronics
18:00 Pressekonferenz Robert Bosch GmbH
22:00 Pressekonferenz Nvidia
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi