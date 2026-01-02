    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    WDH/Norwegen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast alle neu zugelassenen Pkw sind Elektroautos

    Für Sie zusammengefasst
    • 95,9% der Neuzulassungen in Norwegen sind E-Autos.
    • Deutschland: Nur 18,8% der Neuzulassungen elektrisch.
    • Norwegen überholt Dieselautos im Gesamtbestand 2025.
    WDH/Norwegen - Fast alle neu zugelassenen Pkw sind Elektroautos
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung: Die Abkürzung der Interessenorganisation lautet OFV, nicht OVF. Der Tippfehler wurde durchgehend im Text korrigiert.)

    OSLO (dpa-AFX) - Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto. Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OFV) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei einem Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    508,76€
    Basispreis
    6,21
    Ask
    × 6,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    378,55€
    Basispreis
    5,26
    Ask
    × 6,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch wenn beide Märkte allein schon wegen ihrer Größe nur bedingt zu vergleichen sind: Deutschland ist von solchen Zahlen weit entfernt. Für das gesamte Jahr 2025 liegen noch keine Zahlen vor, doch von Januar bis November machten reine Elektroautos in der Bundesrepublik laut Kraftfahrt-Bundesamt 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus.

    Die beliebteste Automarke in Norwegen ist aktuell Tesla . Fast jeder fünfte der rund 180.000 neu zugelassenen Pkw war 2025 laut OFV-Statistik ein Tesla. Mit gut 13 Prozent lag Volkswagen demnach auf dem zweiten Platz der meistgekauften Neuwagen.

    Erstmalig fahren mehr Pkw mit Strom als mit Diesel

    2025 war demnach auch das Jahr, in dem der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand in Norwegen erstmalig den der Dieselautos übertraf. Pkw mit E-Antrieb machten mit 32,5 Prozent den größten Anteil auf den norwegischen Straßen aus, während rund 31 Prozent mit Diesel- und gut 23 Prozent mit Benzinmotor fuhren. Den Rest machten Hybridmodelle aus.

    In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand Stand 1. Oktober bei 3,9 Prozent - inzwischen dürfen es rund 4 Prozent sein.

    Seit Jahren fördert der norwegische Staat Autos mit E-Antrieb massiv - sowohl steuerlich als auch mit ausreichend Parkplätzen, Ladestationen und anderen Vorteilen für Fahrer von Elektroautos.

    Einer der Gründe für den Rekord bei der Zulassung von Pkw mit Elektromotor im vergangenen Jahr dürfte eine Änderung bei der Mehrwertsteuer sein. Zum Jahresbeginn wurde der Steuerfreibetrag beim Kauf von Elektroautos in Norwegen deutlich gesenkt. Viele Käufer schlugen deshalb noch 2025 zu.

    "Wir sehen die Wirkung einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie sich konkrete Steuerentscheidungen unmittelbar auf den Markt auswirken", erklärte OFV-Direktor Geir Inge Stokke laut der Mitteilung./arn/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 106,4 auf Tradegate (02. Januar 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 450,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -33,84 %/+33,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Norwegen Fast alle neu zugelassenen Pkw sind Elektroautos Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto. Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OFV) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     