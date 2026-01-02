    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste zum Jahresstart

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen-Kurse fielen am Freitag leicht.
    • T-Note-Future sank um 0,18 Prozent auf 112,23.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.
    US-Anleihen - Kursverluste zum Jahresstart
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am ersten Handelstages des Jahres um 0,18 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

    Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Kursbewegende Daten wurden nicht veröffentlicht. Zum Jahresstart standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In der kommenden Woche wird vor allem der am Freitag anstehende Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet./jsl/he



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

