    Der Börsen-Tag

    DAX trotzt Wall Street: Deutsche Nebenwerte haussieren, US-Börsen schwächeln

    Zwischen Frankfurt und New York klaffen heute deutliche Unterschiede: Während deutsche Nebenwerte zulegen, geraten die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild mit einer auffälligen Diskrepanz zwischen dem deutschen Markt und der Wall Street. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nur minimal im Minus. Er steht aktuell bei 24.512,20 Punkten und verliert 0,03 Prozent. Deutlich freundlicher präsentieren sich die Nebenwerte: Der MDAX legt um 1,05 Prozent auf 30.921,87 Punkte zu, der SDAX steigt um 0,95 Prozent auf 17.326,66 Punkte. Damit entwickeln sich mittelgroße und kleinere Werte klar besser als die Standardwerte im DAX. Der TecDAX zeigt sich hingegen nahezu unverändert und gibt leicht um 0,05 Prozent auf 3.623,35 Punkte nach. Ganz anders das Bild an den US-Börsen: Der Dow Jones verliert 0,65 Prozent und steht bei 48.120,92 Punkten. Noch deutlicher unter Druck steht der marktbreite S&P 500, der um 1,00 Prozent auf 6.835,42 Punkte nachgibt. Damit fallen die Kursverluste in den USA spürbar stärker aus als die leichten Abschläge im DAX, während die deutschen Nebenwerteindizes MDAX und SDAX sich dem schwächeren US-Trend entziehen und klar im Plus notieren.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 4.64%. RWE folgt mit 3.69%, während BMW mit 3.33% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. SAP fällt um 3.22%, Hannover Rueck um 3.31% und Münchener Rück verzeichnet den stärksten Rückgang mit -4.02%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 12.57% sowie TKMS mit 4.99% und ThyssenKrupp mit 4.51% hervor.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, angeführt von TeamViewer mit -1.90%, gefolgt von Deutsche Wohnen mit -1.93% und Nemetschek mit -2.86%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit Salzgitter, das um 10.81% zulegt, gefolgt von Energiekontor mit 5.17% und SMA Solar Technology mit 4.99%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind SCHOTT Pharma mit -2.65%, HelloFresh mit -2.73% und Dermapharm Holding mit -2.80%.

    TecDAX Topwerte

    AIXTRON führt auch im TecDAX mit 12.57%, während SMA Solar Technology und SUESS MicroTec mit 4.99% bzw. 4.29% ebenfalls zu den Gewinnern zählen.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte umfassen ATOSS Software mit -2.43%, Nemetschek mit -2.86% und SAP mit -3.22%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Caterpillar mit 3.47%, Boeing mit 3.04% und Unitedhealth Group mit 2.75% die Spitzenreiter.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Microsoft mit -2.03%, Travelers Companies mit -2.30% und Salesforce mit -2.88%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von SanDisk Corporation mit 12.76% angeführt, gefolgt von Micron Technology mit 8.17% und Intel mit 7.56%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind Adobe mit -3.89%, Workday (A) mit -4.61% und Intuit mit -4.86%.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
