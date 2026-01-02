    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    MTU Aero Engines Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MTU Aero Engines Aktie bisher um +4,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

    MTU Aero Engines aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die MTU Aero Engines Aktie. Sie steigt um +4,68 % auf 371,45. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MTU Aero Engines Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 371,45, mit einem Plus von +4,68 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kurs der MTU Aero Engines Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,06 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MTU Aero Engines auf +9,81 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,58 %
    1 Monat +4,17 %
    3 Monate -10,06 %
    1 Jahr +10,74 %

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,90 Mrd.EUR € wert.

    DAX trotzt Wall Street: Deutsche Nebenwerte haussieren, US-Börsen schwächeln


    Zwischen Frankfurt und New York klaffen heute deutliche Unterschiede: Während deutsche Nebenwerte zulegen, geraten die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

    Gelungener Start ins Börsenjahr 2026


    Der Start in das Börsenjahr 2026 ist dem deutschen Aktienmarkt insgesamt geglückt. Die Nebenwerte-Indizes legten am Freitag deutlich zu, während der Dax einen Großteil seiner Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten konnte. Am Vormittag hatte der …

    Dax legt geringfügig zu - Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch


    Zum Start ins neue Börsenjahr hat der Dax leicht zugelegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 24.539 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem …

    MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +4,68 %
    +0,42 %
    +3,83 %
    -10,20 %
    +9,85 %
    +75,68 %
    +65,67 %
    +298,72 %
    +1.621,04 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT



